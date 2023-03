Ed Sheeran: Megastar kehrt für ein einziges Konzert nach Deutschland zurück

Berlin - Für die Fans dürfte es eine Sensation sein: Ed Sheeran (32) kehrt für ein Konzert nach Deutschland zurück! Am 17. April spielt der Sänger eine Show im Admiralspalast in Berlin . Wer Tickets ergattern will, muss schnell sein.

Am 17. April steht Ed Sheeran (32) für sein einziges Deutschland-Konzert in Berlin auf der Bühne. © Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Das Konzert in Berlin ist der einzige Auftritt, den der UK-Megastar in Deutschland in Planung hat. Es ist ein ganz besonderer: Wie Sheerans Label Warner Music mitteilte, wird der Sänger - anders als bei den anderen Europa-Konzerten - in Deutschland nicht in großen Arenen spielen.

Der Berliner Admiralspalast fasst nicht mehr als 1500 Personen und garantiert so eine besonders intime Atmosphäre.

Dann dürfen sich Fans unter Umständen auch auf einige Kostproben aus dem neuen Album des Sängers freuen. Wie Sheeran jüngst ankündigte, soll die Platte den Titel "Subtract" tragen und am 5. Mai erscheinen. Mit dem Album will der Rotschopf zu seinen Singer-Songwriter-Wurzeln zurückkehren.

Nach Label-Informationen wird es bei dem Berlin-Konzert neben den größten Hits des Sängers auch die deutsche Live-Premiere der neuen Single "Eyes Closed" geben, die ab dem 24. März in den Ladenregalen steht.

Erst kürzlich berichtete der "Shape of You"-Interpret, dass er in seinem Leben noch insgesamt fünf Platten produzieren will. Eine davon soll demnach erst nach seinem Tod erscheinen.