Egotronic-Sänger Torsun nach Krebserkrankung gestorben

Thorsten "Torsun" Burkhardt hatte Krebs. © Screenshot/Instagram/torsun_ego

"Es gibt keinen guten Weg zu sagen, was ich euch sagen will, also versuche ich, mich kurzzufassen.

Torsun ist gestern Nachmittag friedlich im Schlaf gestorben", teilte seine Ehefrau Selina am Sonntagnachmittag auf Instagram mit.

Und weiter schreibt sie unter anderem: "Wir sind traurig und schockiert, aber auch irgendwie froh, denn er hatte genug vom Krebs und auch wenn wir nicht so weit sind, er war es allemal. Torsun, du hast genug gekämpft und dir den Frieden und die Ruhe mehr als wohl verdient."

Seine Partnerin bedankte sich in dem Statement für "die lieben Nachrichten, die Kommentare des Supports und eure Anteilnahme auch lange vor seinem Tod".

Das Abschiedsbild habe der Berliner noch selber ausgesucht "und auch das 'Adieu!' stammt aus seiner Feder", teilte seine Ehefrau abschließend mit.

Torsun war unheilbar an Krebs erkrankt. Die Schock-Diagnose machte er Anfang März dieses Jahres öffentlich. Zuletzt musste sich der Musiker einer Chemotherapie unterziehen.