Schock-Diagnose: Egotronic-Sänger Torsun unheilbar an Krebs erkrankt

Berlin - Nicht nur für Fans der Berliner Elektro-Punk Formation Egotronic ("Lustprinzip") dürfte diese Nachricht ein Schock sein: Auf Instagram teilte Frontmann Thorsten "Torsun" Burkhardt (48) nun mit, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist.

Egotronic-Sänger Torsun will trotz seiner Diagnose nicht aufgeben. © IMAGO/HMB-Media/Dita Vollmond

"Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht / holt dich Krebs straight back in die Realität", zitiert Torsun in seinem neusten Instagram-Post seinen Musiker-Kollegen Kummer. Dann verkündet der Egotronic-Sänger die traurige Nachricht: Auch er ist an Krebs erkrankt!

"Krebs, dazu noch ein unheilbarer, machen mir nun einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung. Statt Proben heißt es momentan palliative Chemotherapie", schreibt der 48-Jährige, der seit 2001 mit seiner Elektro-Punk-Formation "Egotronic" auf deutschen Bühnen zu sehen ist.

Zuletzt habe er viele neue Songs aufgenommen, die er gerne live performt hätte, erklärt Torsun. Sogar erste Tour-Dates seien festgelegt worden. Doch mit der Krebs-Diagnose fällt auch die "Torsun & The Stereotronics"-Tour ins Wasser.

Aufgeben will der Musiker aber nicht. Zusammen mit seinen Nächsten habe er beschlossen, "zumindest den Versuch zu starten, dem Arsch noch ein bisschen Zeit abzutrotzen", gibt Torsun sich kämpferisch. Und fügt ironisch hinzu: "Und hey, harte Chemo-Kuren hab ich schließlich jahrelang trainiert."

Über seine Anfangsjahre und die damit verbundenen Drogen- und Feierexzesse hatte der Musiker unter anderem in seinem gemeinsam mit dem Autor Daniel Kulla verfassten Doku-Roman "Raven wegen Deutschland" berichtet.