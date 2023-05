Erkrankter Elton John sagt Abschiedskonzert in Mannheim ab!

Mannheim - Diese Nachricht dürfte viele Elton-Fans enttäuschen! Mit seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour reist Elton John (76) seit bereits fünf Jahren umher und begeistert tausende Fans auf der ganzen Welt. Im Zuge seiner legendären Abschieds-Tour sollte die Musik -Legende am Samstag im baden-württembergischen Mannheim auftreten.

Elton John (76) musste sein Konzert in Mannheim aus gesundheitlichen Gründen absagen. © Sven Hoppe/dpa

Leider sei eine unerwartete Krankheit dazwischen gekommen, wie der Veranstalter SAP am Freitagnachmittag mitteilte. "Mit großem Bedauern muss Elton John bekannt geben, dass das für Samstag, den 13. Mai, in der SAP Arena geplante Konzert abgesagt wurde", so SAP.

Elton habe sich nach dem gestrigen Konzert "unwohl gefühlt". Ein Arzt habe ihm daraufhin eine 48-stündige Ruhepause verordnet. Aktuell habe er vor, seine Tour am Donnerstag in Köln fortzusetzen.

"Elton hasse es, seine Fans im Stich zu lassen und sei am Boden zerstört, dass er nicht in der Lage sei, die letzte Show für seine treuen Fans in Mannheim zu spielen", führt der Veranstalter fort.

Der 76-Jährige habe vollstes Verständnis für die Enttäuschung der Fans und versichert, dass eine solch weitreichende Entscheidung nicht leichtfertig getroffen werde.