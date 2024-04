24.04.2024 16:05 Kettcar-Konzert in der Hamburger Sporthalle! TAG24 verlost 2x2 Tickets

TAG24 verlost 2x2 Tickets für das Kettcar-Konzert am 27. April in der Sporthalle in Hamburg-Alsterdor! Es ist das größte ihrer bisherigen Karriere.

Von Nora Petig

Hamburg - Kettcar spielen am Samstag in Hamburg das bislang größte Konzert ihrer 22-jährigen Bandgeschichte! V.l.n.r.: Christian Hake (Schlagzeug), Lars Wiebusch (Keyboard), Marcus Wiebusch (Sänger und Gitarrist), Reimer Bustorff (Bass) und Erik Langer (Gitarre) von "Kettcar" veröffentlichten nach sieben Jahren ihr sechstes Studioalbum "Gute Laune ungerecht verteilt". © Marcus Brandt/dpa Zeitgleich feierrn Kettcar mit dem Konzert auch ihren Tour-Abschluss. Rund 35.000 Menschen kamen laut Mitteilung in den vergangenen Wochen zu ihren Konzerten, um Tracks ihrer neuen Platte "Gute Laune ungerecht verteilt" einmal live zu hören. Aber nicht nur. Auch altbekannte Hits kamen und kommen während der Konzerte natürlich nicht zu kurz. So auch vor wenigen Wochen auf Helgoland. Dort reiste die Band samt Fans hin, um ihr lang erwartetes Release-Konzert von "Gute Laune ungerecht verteilt" zu spielen. "Wenn wir schon alle sieben Jahre ein Release-Konzert machen, dann können wir auch mal ein bisschen was anderes machen. Auch gerade für unsere Fans. Das hätten wir natürlich auch in Hamburg auf einer Barkasse machen können, aber erstmal gehen da nicht so viele Leute drauf, und zweitens ist Helgoland dann auch spezieller", erklärte Frontmann Marcus Wiebusch (55) damals gegenüber TAG24. Musik News Sattes Bußgeld beim Coachella: Warum Lana Del Ray für Ärger sorgte Die Platte landete auch prompt auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts und verdrängte mal eben Beyoncé ("Cowboy Carter") von der Spitze. Kettcar meldeten sich mit "München" zurück Kettcar spielen am 27. April ihr Abschlusskonzert in der Sporthalle in Hamburg-Alsterdorf! © Andreas Hornoff Lange mussten die Fans auf das nun sechste Studioalbum warten. Genauer gesagt: rund sieben Jahre lang. Mit einem Knall namens "München" meldeten sie sich im Januar zurück. Ein Song, der sich mit Alltagsrassismus beschäftigt. Zeitgleich gingen damals Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Dass der Single-Release so gut zu den Ereignissen passte, war allerdings Zufall. "Ich finde, dass der Song auch vorher leider seine Relevanz hatte. Im Zuge dieser wahnsinnigen Zeiten ist es tatsächlich leider noch mal passender geworden", erklärte Reimer Bustorff (52), der für den Text der Single verantwortlich ist, im TAG24-Interview. Musik News Musiker-Paar Max Herre und Joy Denalane bringen erstes gemeinsames Album raus Jetzt steht das größte Konzert der Bandgeschichte an. Los geht es um 19.30 Uhr in der Sporthalle in Hamburg-Alsterdorf. Tickets erhaltet Ihr unter ghvc-shop.de. TAG24 verlost außerdem 2x2 Tickets für das Event. Schreibt dafür einfach eine E-Mail mit dem Kennwort "Kettcar" an gewinnspiel@tag24.de. Einsendeschluss ist der 26. April um 20 Uhr.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa