TAG24 verlost Tickets für AC/DC- und Pink-Floyd-Tributes

BAROCK gibt die Hits der AC/DC-Legenden in Kamenz zum Besten. © PR

Wer es weder zu einem Konzert von Pink Floyd noch zu AC/DC geschafft hat, aber trotzdem die Hits der Musik-Legenden einmal live erleben möchte, darf sich auf ein besonderes Wochenende im August freuen:

Auf der Kamenzer Hutbergbühne erklingen dann die bekannten Melodien und werden von Tribute-Bands zum Besten gegeben.

Bei der "The Spectacular Night of Pink Floyd" am 9. August um 20 Uhr will man das Erbe der einflussreichen Band in der Rockgeschichte aufrechterhalten und bietet dem Publikum eine authentische und beeindruckende Show mit bekannten Hits vom Album "Dark Side Of the Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975) und "The Wall" (1979).

Man wolle den unverwechselbaren Sound, den die Band in den 70er-Jahren geprägt hat, noch einmal neu erschaffen.

Fans von AC/DC kommen einen Tag später, am 10. August um 20 Uhr, auf ihre Kosten: Die Tribute-Band "BAROCK" hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem legendären Sound der Band so nahe wie möglich zu kommen. Natürlich dürfen da die weltbekannten Songs wie "Highway to Hell" oder "Thunderstruck" nicht fehlen.

Sogar die überdimensionale "Hell's Bell" soll zum Einsatz kommen, um die Location in einen "Rock-Olymp" zu verwandeln. "Wer unsere Show besucht, erlebt puren, energiegeladenen, schweißtreibenden Rock’n'Roll!", erklärt Lead-Gitarrist Eugen Torscher.