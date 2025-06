Mit über 30 Hits: Die Beatles sind zurück auf St. Pauli – dort wo alles begann

Zumindest ihre täuschend echten Doppelgänger: Die Band "Twist & Shout" aus Las Vegas im Juni und Juli erneut im St. Pauli Theater.

Von Madita Eggers

Hamburg - Die Beatles sind zurück in Hamburg. Zumindest ihre täuschend echten Doppelgänger: Die Band "Twist & Shout" aus Las Vegas gastiert im Rahmen ihrer Jubiläumstour im Juni und Juli erneut im St. Pauli Theater. Nach bereits vier erfolgreichen Saisons will "all you need is love! - das Beatles-Musical" auch dieses Mal die Zuschauer und Zuschauerinnen wieder zurück in die 1960er entführen.

Alles in Kürze Die Beatles kehren nach Hamburg zurück

Musical "all you need is love!" im St. Pauli Theater

Über 30 Hits live auf der Bühne

Hamburgs Rolle in der Geschichte der Beatles

Premiere am Mittwoch, Tickets verfügbar Mehr anzeigen

Die Band "Twist & Shout" covert seit 25 Jahren die Beatles. Im Juni und Juli gastieren sie mit ihrer Jubiläumstour auch wieder in Hamburg. © Estrel Berlin / Stars in Concert Das Musical von Musikproduzent Bernhard Kurz (74) ist eine Hommage an die erfolgreichste Band der Musikgeschichte, aber auch an die Hansestadt. Denn eine Tatsache in der Geschichte der "Fab Four" gerät immer wieder in den Hintergrund: Ohne Hamburg hätte es die Beatles - wie wir sie kennen - nie gegeben. "Anders als Liverpool, wo jeder sofort an die Beatles denkt, müssen wir in Hamburg immer noch die Geschichten wirklich erzählen, um die Beatles mit unserer Stadt zu verbinden", sagte auch Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda (50, SPD), im Rahmen des Beatle-Festivals "Come Together Experience". Musik News Unwetter bei Rock im Park? Das droht den Tausenden Besuchern Am 17. August 1960 hatten John Lennon (†40), Paul McCartney (80), George Harrison (†58), Stuart Sutcliffe (†21) und Pete Best (81) ihren ersten Auftritt und ihr erstes (!) offizielles Engagement als "The Beatles" im "Indra" auf der Hamburger Reeperbahn. Sogar der "Pilzkopf-Look" entstand hier. Und auch zum St. Pauli Theater gibt es eine besondere Verbindung wie Oliver Oehrlein, Leitung Marketing und Vertrieb, gegenüber TAG24 verriet: "Der Großvater von Thomas Collien, dem das Theater gehört, der hat damals das erste große Konzert der Beatles in Hamburg veranstaltet." Kurt Collien (†95) holte die Beatles 1966 für zwei Konzerte in der Ernst-Merck-Halle zurück in die Hansestadt. "Insofern schließt sich da auch immer wieder ein bisschen im Kreis, auch wenn es natürlich nicht die Original-Beatles sind", so Oehrlein weiter.

St. Pauli Theater und die Beatles: "Das gehört einfach zusammen"