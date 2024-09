Full Force Festival fällt 2025 aus: Veranstalter kündigen Pause an

18.000 Besucher feierten im vergangenen Juni auf dem Gelände von Ferropolis. © PR/Full Force

Seit Juli war es verdächtig ruhig auf dem Instagram-Account des Full Force gewesen, vom Ticket-Verkauf oder ersten Band-Verkündigungen keine Spur. Das hatte wohl auch einen Grund, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

"In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir unter größten Anstrengungen alles versucht, dass das Festival wie gewohnt stattfinden kann, doch der 'most metal place on earth' muss im kommenden Jahr leider still bleiben", so das Statement.

2025 werden also keine verzerrten Gitarren über das Gelände der "Stadt aus Eisen" hallen - bis 2026 soll die Pause allerdings genutzt werden, um mit voller Kraft zurückzukehren.

Welche Gründe genau hinter der Absage steckten, verrieten die Veranstalter nicht. "Wir möchten Euch ein Festival bieten, das Euren Bedürfnissen gerecht wird, doch die gegebenen Umstände machen es uns leider unmöglich, das Festival wie gewohnt im kommenden Jahr durchzuführen", heißt es im Statement.