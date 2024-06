Bagger, Bowle und Banger: So war das Wochenende auf dem Full Force Festival

18.000 Metal-Fans feierten am Wochenende in Ferropolis auf dem Full Force Festival - "the most metal place on earth"!

Von Anna Gumbert

Ferropolis - Hurricane, Southside und das Full Force: Musikfreunde waren am Wochenende in ganz Deutschland unterwegs, um ihre Lieblingskünstler und - Bands auf Festivals live zu sehen und alle waren sie widrigen Wetter-Umständen ausgesetzt. TAG24 hat den Sonntag auf dem "most metal place on earth" in Ferropolis verbracht und statt in Pfützen und Schlamm in Erdbeerbowle und guter Laune gebadet.

Trotz Schlamm und Regen ließen sich die Full-Force-Besucher nicht die Laune am Moshen verderben. © PR/Full Force "Never change a running system": Bereits im letzten Jahr mussten Fans der härteren Musik des Full Force am Anreisetag Donnerstag und Freitag noch bei Regen und Sturm ihre Standfestigkeit beweisen, bevor die Sonne unter den Pavillons hervorlockte. Auch am diesjährigen Freitag wurde das Infield kurzzeitig evakuiert, weil ein Unwetter samt Mini-Tornados über Ferropolis hinwegzog und an dem ein oder anderen Zelt rüttelte. Ein paar wenige Auftritte mussten deshalb abgesagt oder verlegt werden - beispielsweise die Hardcore-Punker von Lionheart vertagten ihre Show kurzerhand vom frühen Gewitter-Abend auf kurz nach Mitternacht, um ihre Fans nach dem Regen wieder warm und trocken zu rocken. Musik News ZZ Top auf großer Deutschland-Tour: Bärtiges Kult-Trio macht auch im Osten halt Highlights und Headliner wie die Architects oder Genre-Überläufer Alligatoah konnten die Mad Max Stage wie geplant voll machen. Mehr oder weniger verkatert und erholt starteten die Metal-Fans in einen um einiges freundlicheren Samstag und durften sich am Vormittag an einem sportlichen Drumherum-Programm abseits der Bühnen erfreuen: Unter anderem beim Schwarzen Yoga wurden die Festival-Besucher angeleitet, den vom Headbangen verspannten Nacken zu lockern und sich in einigen aktivierenden Asanas das nächste Bier zu öffnen. Mobilisiert und vitalisiert ging es dann in den zweiten Festival-Tag mit Bad Religion, den Dropkick Murphys und Kanonenfieber.

Metalcore aus Brighton: Die Architects waren Headliner des Festivals. © PR/Full Force

Rapper Alligatoah (34) schlägt seit Neustem härtere Klänge an - die Fans auf dem Full Force feierten den Umschwung. © PR/Full Force

Zeal & Ardor schlossen mit ihrem Auftritt die Medusa-Stage - die Musiker mischen Black Metal mit Gospel. © Anna Gumbert

Full Force zählt mehr als 18.000 Besucher