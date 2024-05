Dramatische Entdeckung in Haarsträhnen von Beethoven: Darum wurde der berühmte Komponist taub

In einer von Beethovens Locken seien 258 Mikrogramm Blei pro Gramm Haar, in einer anderen sogar 380 Mikrogramm festgestellt. Normalerweise liegt der Bleigehalt im Haar bei weniger als 4 Mikrogramm pro Haar.

Kurz nach Beethovens Tod im Jahr 1827 sollen dreiste Fans laut einem Bericht der New York Times mehrere Locken des Musikers abgeschnitten und an sich genommen haben. Genau diese Strähnen wurden von einem Forscher aus Kalifornien in mühsamer Recherche zusammengesucht und dank modernster DNA-Analyse untersucht.

Doktor Jannetto veröffentlichte die erstaunlichen Ergebnisse zusammen mit dem US-Mediziner William Meredith und dem australischen Geschäftsmann Kevin Brown in einem Bericht am Montag. Damit widerlegte das Team eine Untersuchung aus dem vergangenen Jahr, die ausgeschlossen hatte, dass Beethoven unter einer Bleivergiftung gelitten hatte.

Offenbar vergiftete der Komponist sich mit seiner Vorliebe für billigen Wein selbst. © 123rf/tassev

Neben der Musik hatte Beethoven noch eine weitere Leidenschaft: Wein!

Gerade billiger Wein enthielt zu Lebzeiten des Musikers Blei in Form von Blei-Acetat - auch "Bleizucker"- genannt, um süßer und damit besser zu schmecken.

Hinzu kamen Kessel, in denen das alkoholische Getränk fermentiert wurde, die mit Blei zugelötet waren. Je älter das Gefäß, desto mehr Schwermetall löste sich und geriet in den Wein. Auch die Korken auf Weinflaschen waren zuvor in Bleisalz eingeweicht, um das Getränk in seinem Behälter besser zu versiegeln.

Beethoven, der etwa eine Flasche pro Tag und später sogar noch mehr getrunken haben soll, war der Ansicht, dass der Rebensaft gut für seine Gesundheit wäre. Mediziner William Meredith ist sich sicher, dass der Musiker eine Alkoholsucht hatte. Kurz vor seinem Tod flößten ihm seine Freunde sogar noch löffelweise Wein ein.

Die Taubheit, die in seinen Zwanzigern schleichend begann, habe ihn zu Lebzeiten fast zur "Verzweiflung" gebracht, schrieb der Pianist im Alter von 32 Jahren selbst. "Wenn ich einen anderen Beruf ausüben würde, könnte ich vielleicht mit meinem Gebrechen zurechtkommen, aber in meinem Beruf ist es eine schreckliche Behinderung."

Weder Ärzte noch Salben oder Medikamente, von denen er insgesamt 75 ausprobiert haben soll und die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Blei enthielten, heilten seinen Gehörverlust.

Beethovens Neunte Sinfonie schrieb der gebürtige Deutsche in fast völliger Taubheit. Bei der Ur-Aufführung im Jahr 1824 konnte er nicht einmal mehr den Applaus für sein unglaubliches Werk hören. Drei Jahre später starb das Musik-Genie.