Neues Beatles-Festival will weg von der Nostalgie und bietet einzigartige Live-Shows

Hamburg - "Come Together" ist nicht nur einer der erfolgreichsten Hits der Beatles, sondern inzwischen auch Namensgeber für ein neues, sehr außergewöhnliches Hamburger Festival. Die zweitägige "Come Together Experience" ist eine Liebeserklärung an die erfolgreichste Band der Musikgeschichte, aber auch eine Verneigung vor der Hansestadt und dem Stadtteil St. Pauli. Denn eine Tatsache in der Geschichte der "Fab Four" gerät leider immer wieder in den Hintergrund: Ohne Hamburg hätte es die Beatles - wie wir sie kennen - nie gegeben.

Die Veranstalter Karsten Jahnke (l.) und Uriz von Oertzen (M.) von der "Come Together Experience GmbH" zusammen mit Senator Carsten Brosda (48, SPD, r.) am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum neuen Festival. © Madita Eggers/TAG24

Am 17. August 1960 hatten John Lennon (†40), Paul McCartney (80), George Harrison (†58), Stuart Sutcliffe (†21) und Pete Best (81) ihren ersten Auftritt und ihr erstes (!) offizielles Engagement als "The Beatles" im "Indra" auf der Hamburger Reeperbahn. Neben dem St. Pauli Theater und dem Molotow eine der Kultstätten, die natürlich im Rahmen des Festivals bespielt werden wird.

Es folgten zahlreiche weitere Shows im "Kaiserkeller" und im "Top Ten Club (heute das "Moondoo"). Die Auftritte in der Hansestadt - George Harrison sagte einst: "Our peak for playing live was in Hamburg" - prägten die Band wie keine andere. Selbst der "Pilzkopf-Look" entstand in Hamburg.

"Ich glaube, wenn man versucht, Pop-Geschichte zu erzählen, fängt man irgendwo bei den Beatles an. Und wo haben die Beatles angefangen? In Hamburg", betonte Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda (48), am Mittwoch auf der Pressekonferenz zur "Come Together Experience".

Allerdings weiß auch der SPD-Politiker nur zu gut von der Beatles-Hamburg-Problematik: "Anders als Liverpool, wo jeder sofort an die Beatles denkt, müssen wir in Hamburg immer noch die Geschichten wirklich erzählen, um die Beatles mit unserer Stadt zu verbinden."

Deshalb freue er sich umso mehr, dass nach all den Jahren wieder jemand den Versuch wagt, den Impact von Hamburg auf die Beatles und andersherum ins Bewusstsein der Menschen zu rufen.