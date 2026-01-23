Harry Styles gibt Kostprobe seiner neuen Musik

Berlin - Ein Album, eine Welt-Tournee und eine neue Single: Harry Styles (31) überrascht seine Fans über mehrere Tage hinweg mit Neuigkeiten.

Es sind gute Zeiten für Fans von Harry Styles (31). © Ian West/Press Association/dpa

Am Freitag erschien das Lied "Aperture", das der Sänger nur wenige Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte.

Pünktlich gegen Mitternacht veröffentlichte Styles ein Foto, das ihn zeigt, wie er mit Augenmaske und aus einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt. Dazu gab er den Startschuss für die neue Musik: "Aperture. Out Now." Und für den frühen Abend kündigte er das passende Musikvideo an. Aperture wird auf Englisch die Blende an einer Kamera genannt.

Passend zum Albumtitel "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" startet die erste Single mit tanzbaren Beats. Das Album soll am 6. März erscheinen. Im Refrain des Lieds singt der 31-Jährige: "We belong together" ("Wir gehören zusammen").

Fans, die es nicht abwarten konnten, trafen sich bereits Tage vor Erscheinen in Plattenläden, wo sie den Song frühzeitig hören konnten. Rund 250 Menschen standen etwa vor dem Plattenladen Rough Trade in Berlin-Neukölln an.