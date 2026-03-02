Die Toten Hosen lassen Bombe platzen: "Einer hat im Proberaum geschrien!"

Düsseldorf - " Die Toten Hosen" haben in den sozialen Medien ihr "letztes reguläres Studioalbum" angekündigt.

"Die Toten Hosen" gehen ab Juni noch einmal auf große Tournee. Dazu zählt auch ein Auftritt in Argentinien. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das neue Machwerk "Trink aus, wir müssen gehen" werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben - die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden.

45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung.

Zur Entstehung der Idee heißt es darin: "Einer hat im Proberaum geschrien: 'Lasst uns ein letztes Album machen!' Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht."

Das Foto für das Cover von "Trink aus, wir müssen gehen!" hat der weltberühmte Fotokünstler Andreas Gursky (71) gemacht, ein guter Freund der Düsseldorfer Band.

Ab Juni haben "Die Toten Hosen" eine große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Einen Auftritt soll es auch bei einem Festival in Großbritannien geben.