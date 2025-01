Johnossi mit neuer Platte in Deutschland: "Man zweifelt immer an sich selbst, wenn man ein Album macht"

Engelbert: Ich weiß nicht, ob "besonders" das richtige Wort ist. Es ist einfach echt, groß und schön, und das ist alles, was wir wollten. Vielleicht sind wir nach 20 Jahren ein bisschen reifer geworden, aber ich weiß nicht - es ist immer ein fortlaufender Prozess.

TAG24: Was macht die Platte so besonders?

Engelbert: Nicht wirklich. Jeder Song spielt seine Rolle und wäre nicht auf der Platte gelandet, wenn wir nicht der Meinung wären, dass er seinen Platz verdient hätte. Natürlich ist es so, dass, wenn eines der Stücke dich mehr berührt als die anderen, es dasjenige ist, das dir wichtig ist - zumindest für dich. Wir neigen auch dazu, weiterzuziehen, wenn wir mit einem Album fertig sind, also ist es schwer, Lieblingssongs zu wählen.

John Engelbert: Viele Songs auf dem Album fühlen sich an wie ein offener Himmel - weit, frei und ehrlich. Es geht darum, Grenzen loszulassen und den Songs zu erlauben, zu atmen. Nicht, dass wir diese Herangehensweise nicht auch sonst beim Musikmachen hätten, aber wir denken, dass sie auf diesem Album wirklich durchscheint.

TAG24: Ihr beschreibt Euer Album "Forevers" als "ein klares, großes und furchtloses Album". Was meint Ihr damit genau?

Mit GERD zusammen veröffentlichten Johnossi die neue Version von "Gemini". © PR

TAG24: Ihr besinnt Euch auf der Platte auf Euren Anfang zurück. Zurück zum "unermüdliche Glauben an Euch selbst", wie Ihr sagt. Ist dieses Selbstvertrauen verloren gegangen?



Engelbert: Ich würde nicht sagen, dass es verloren gegangen ist. Das Selbstvertrauen war so gut wie immer da, obwohl es natürlich kommt und geht. Ich denke, es ist leicht, den Überblick zu verlieren, wenn man sich ständig weiterentwickelt. Der Alltags- und Arbeitsstress kann einen belasten.

Man zweifelt immer an sich selbst, wenn man ein Album macht, aber dieses Mal waren wir einfach besonders darauf bedacht, uns einen Scheißdreck darum zu scheren.

Johnossi spielen am 4. Februar in der Grossen Freiheit in Hamburg. Weitere Termine und Tickets findet Ihr auf eventim.de.