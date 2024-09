K.I.Z sorgen für Mega-Andrang in Hamburg: Das steckt dahinter

Hamburg - Die (weiblichen) Fans haben richtig Bock: Am 8. März 2025 spielen K.I.Z anlässlich des Weltfrauentages ihr alljährliches "Nur für Frauen"-Konzert. Am heutigen Donnerstag startete der Vorverkauf.

Für alle, die kein Glück haben, wird der Vorverkauf der restlichen Karten am heutigen Abend ab 20 Uhr im Onlineshop der Band starten.

Das Event wird in der Barclays Arena in Hamburg stattfinden - entsprechend hatte sich die Band überlegt, auch den Vorverkauf in der Hansestadt stattfinden zu lassen. Zunächst machten sie aus dem genauen Ort aber ein Geheimnis.

Ihr "Nur für Frauen"-Konzert spielen K.I.Z bereits seit einigen Jahren immer am Weltfrauentag. Alles hatte mal als kleiner Gag in einem Berliner Club begonnen, mittlerweile spielen die Rapper den besonderen Gig in den größten Hallen des Landes.

In diesem Jahr fand das Konzert sogar in Paris statt. Wie immer waren auch in der französischen Hauptstadt keine Männer bei dem Konzert erwünscht. Auch die Bandmitglieder verkleiden sich dem Anlass entsprechend stets als Frauen.

Mit dem besonderen Konzept haben die Rapper offensichtlich einen Nerv getroffen. Die lange Schlange vor dem St.-Pauli-Clubheim am heutigen Donnerstag spricht eine deutliche Sprache ...