Kettcar wieder auf Tour! Das sind die 15 Termine der Indie-Rocker

Sänger Marcus Wiebusch (55) und seine Band Kettcar beim Open-Air-Festival "Das Fest" 2019. © Uli Deck/dpa

Ihr letztes Studio-Album "Ich vs. wir" erschien 2017, ihre letzte EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. ich)" 2019.

Und im Jahr 2024? Da gehen die Indierocker auf große Tournee.

Angesetzt sind insgesamt 14 Deutschlandtermine. Aber auch Fans aus Österreich kommen im nächsten Jahr auf ihre Kosten.

Los geht es schon am 11. April in Saarbrücken, anschließend ziehen sie unter anderem weiter nach Oberhausen, Bremen, Köln und Stuttgart. Das große Finale feiern Kettcar am 27. April in der Hamburger Sporthalle.

Tickets für alle Konzerte erhaltet Ihr ab Mittwoch, den 1. November, um 10 Uhr unter ghvc-shop.de. Karten für die Hamburger Show sind schon ab Dienstag, dem 31. Oktober, um 10 Uhr im Shop erhältlich.