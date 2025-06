Kultband feiert 30. Geburtstag: "Die Geschichte von Erdmöbel für mich die Geschichte eines Kampfes"

Erdmöbel feiern ihren 30. Geburtstag. Die Band nahm mit dem Kaiser Quartett ihr neues Album "Hätte Sehnsucht Gewicht" auf und geht auf Tour. Das Interview.

Von Denis Zielke

Berlin - Mit raffiniert-verspielten Arrangements und poetisch-vertrackten Texten bauten sich Erdmöbel über die Jahre eine treue Fan-Gemeinde auf. Nun feiert die Kölner Indie-Pop-Band ihren dreißigsten Geburtstag. Zum Jubiläum nahm sie mit dem Hamburger Kaiser Quartett ihr neues Album "Hätte Sehnsucht Gewicht" auf und geht auf Tour. TAG24 traf sich mit ihrem Texter und Sänger Markus Berges (58) sowie Bassisten und Produzenten Ekki Maas (65) zum Interview.

Alles in Kürze Erdmöbel feiern 30-jähriges Jubiläum mit neuem Album.

Die Band tourt mit dem Kaiser Quartett durch Deutschland.

Sehnsucht spielt eine Rolle in der Musik von Erdmöbel.

Eine Weihnachtssong-Tradition wird fortgeführt.

Konzerte in Köln, Hamburg und Berlin sind geplant. Mehr anzeigen

Die in Köln wirkende Band kommt ursprünglich aus Münster (NRW). © matthias sandmann TAG24: Die Band hält sich seit 30 Jahren. Was macht ihr offenbar richtig? Ekki Maas: "Wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Bands miteinander befreundet. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund ist, dass wir fast alles selber machen. Wir haben ein eigenes Studio, wir machen mit befreundeten Regisseuren auch die Videos selber. Das heißt, wir haben eigentlich fast nie in den ganzen 30 Jahren wirklich große Hilfe von irgendwelchen Firmen gehabt. Das schweißt auch ein bisschen zusammen. Man ist auch stolz darauf." TAG24: Zum Jubiläum erschien jetzt das Album mit dem Kaiser-Quartett: Wie kam es dazu? Ekki Maas: "Wir haben zusammen mit unseren Agenturen und unserem Management überlegt, wie wir das Jubiläum feiern. Zunächst fanden wir die Idee eher langweilig, aber die sagten: Die Fans sehen das anders. Wir haben dann gesagt, wir wollen in großen Konzerthäusern spielen. Dann bekamen wir Spaß an der Sache, und speziell dieses Kaiser-Quartett passte so gut zu uns, dass wir überrascht waren, wie schön die Sachen wurden." TAG24: In den 30 Jahren Bandgeschichte ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Was war Euer prägendstes Erlebnis? Ekki Maas: "Wir waren ja schon um die 30, als wir anfingen. Da hatten wir schon so einiges erlebt. Eher jämmerliche Sachen. Jeder sagte: Du bist aus Münster, das muss schlecht sein. Wenn ich mir heute alte Tapes anhöre, stelle ich fest, dass ich mit 18 schon das Niveau wie heute hatte. Als Mensch vom Land muss man erst einmal ein Selbstbewusstsein entwickeln. Wir haben uns auch immer ordentlich angestrengt, weil wir dachten, das reicht sonst nicht." TAG24: Werfen wir einen weiteren Blick zurück, erinnern uns: damals, katholische Reihen, Teestube Telgte. Gibt es da etwas, wo ihr sagen würdet: Alles richtig gemacht, würde ich wieder so machen? Markus Berges: "Es sind zwei Dinge. Einmal ist es tatsächlich so, dass die Geschichte von Erdmöbel für mich in mancher Hinsicht die Geschichte eines Kampfes gewesen ist. Gleichzeitig ist auch irgendwie einfach alles so passiert – im Sinne von geschehen. Die Band und das, woran wir arbeiten, waren für uns die ganzen 30 Jahre extrem wichtig. Glücklich hat mich immer gemacht, wenn wir plötzlich irgendwo hingeschubst worden sind und etwas von selbst funktioniert hat."

Erdmöbel und das Kaiser Quartett: Konzerte in Köln, Hamburg und Berlin

Ein Foto aus alten Tagen: Markus Berges (58, l.) und Ekki Maas (65). © matthias sandmann TAG24: Der Titel Eures neuen Albums lautet "Hätte Sehnsucht Gewicht". Spielt Sehnsucht bei Euch eine Rolle? Ekki Maas: "Markus ist sehr gut darin, Dinge zu beschreiben, die erstmal so ein bisschen schäbig oder klein sind, und da sehr viel Romantik reinzunehmen. Das hat natürlich sehr viel mit Sehnsucht zu tun. Man erträumt sich eine romantische Bedeutung." Markus Berges: "Für die meisten Sachen, die ich gut finde, ist es bestimmt ein Schlüssel, dass die Leute auch aus Sehnsucht Kunst machen. Also zum Beispiel, um das in ihrem Leben zu haben, was sie eben nicht haben. Das ist eigentlich eher auch mein Ansatz. Häufig wird Leuten dazu geraten, authentisch zu sein. Das geht dann schon immer davon aus, als würde es darum gehen, sich so auszudrücken, wie du bist. Ich finde es sehr viel interessanter, in der Kunst auch dahinzugehen, wo ich nicht bin, wer ich nicht bin. Mich zu verlieren." Ekki Maas: "Es ist eine Sehnsucht nach Größerem. Schon die ganze Zeit."

Ekki Maas und Markus Berges im Interview zum neuen Album "Hätte Sehnsucht Gewicht"

Seit 2006 veröffentlicht das Quartett jedes Jahr ein "Jahresendlied" heraus und geht damit mittlerweile auch auf Tour. © matthias sandmann TAG24: Die "Jahresendlieder" haben bei Euch Tradition. Wird es wieder einen Weihnachtssong geben? Markus Berges: "Wir machen das Video immer auf den letzten Drücker, auch wenn der Song ausnahmsweise früh da ist. Dann ist es wie durch Zauberhand plötzlich November und wir haben noch nichts gedreht." TAG24: Worauf können sich die Fans bei den bevorstehenden Konzerten freuen? Ekki Maas: "Wir werden wahrscheinlich ein ziemlich starkes Gefühl erzeugen können und das wird dann hoffentlich überspringen. Für uns sind es wirklich ganz besondere Auftritte. Wir haben in unserer Karriere auch schon an besonderen Orten gespielt, zum Beispiel wie die Beatles auf einem Dach. Das ist auch wirklich wichtig für ein gutes Konzert, dass man nicht das Gefühl hat, man macht irgendwas routiniert." Markus Berges: "Ich glaube, die Fans können sich natürlich darüber freuen, dass sie sicherlich den ein oder anderen Lieblingssong nochmal ganz anders hören. Wir würden uns auch sehr wünschen, dass da jetzt auch Leute kommen, die Erdmöbel noch nicht so gut kennen oder womöglich gar nicht. Mit den Streichern auf der Band wird es einen sehr geilen Sound geben."