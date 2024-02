Kylie Minogue gewinnt einen Grammy - und feiert begeistert im Bademantel!

Bei der Grammy-Zeremonie, dem wichtigsten US-amerikanischen Musikpreis, konnte die 55-Jährige selbst nicht anwesend sein. Sie verfolgte die Preisverleihung im Bademantel in ihrer Garderobe. Doch als ihr Name fiel, war der Popstar nicht mehr zu halten.

Der Song, in dem sich Minogue und ihre Tanz-Crew ganz in Rot gekleidet zeigen, wurde im vergangenen Jahr zu einem weltweiten Erfolg.

Die australische Popsängerin gewann am Sonntag in Los Angeles mit ihrem Hit "Padam Padam" den Preis für die beste Pop-Dance-Aufnahme.

Wie BBC News berichtete, nahm ihren zweiten Grammy (den ersten gab es im Jahr 2004 für den Song "Come into My World") Co-Autor Peter Rycroft (Lostboy) stellvertretend in L.A. entgegen.

"Ich möchte mich einfach bei der Ikone Kylie dafür bedanken, dass sie an diese Platte geglaubt hat", sagte er. Alles habe in einem winzig kleinen Studio im Norden Londons begonnen. Die Sängerin habe das Projekt in die ganze Welt getragen, so Rycroft.