Loredana singt Liebeslied für BVB-Star: "Wann brichst du mein Herz in 100 Teile?"

Dortmund - Die Rapperin Loredana (28) hat ein Liebeslied veröffentlicht, in dem sie über ihre Beziehung zum BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi (22) singt.

Rapperin Loredana (28) hat einen "Lovesong" veröffentlicht. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Gerade mal zwei Minuten lang ist ihr Lied mit dem Titel "Lovesong", dennoch mangelt es nicht an romantischen Zeilen.

Laut dem Liedtext scheint die in der Schweiz geborene Kosovarin in ihrer aktuellen Beziehung mit dem Fußballspieler außerordentlich glücklich zu sein.

So singt die 28-Jährige etwa: "Du bist mein Lover und Homie" oder "Du siehst, was kein anderer sehen kann" und "Das, was ich brauch, bist du".

Gleichzeitig gibt sich Loredana auch nachdenklich und offenbart, dass sie trotz rosaroter Brille manchmal Zweifel hegt.

"Wann brichst du mein Herz in 100 Teile?", fragt sie sich etwa zu Beginn des Songs. "Weiß noch nicht, ob du mir gut tust" oder "Willst du nur mit mir spielen?", fragt sich die Rapperin außerdem.

Dennoch dürfte sich Adeyemi sicherlich über den Text seiner Freundin gefreut haben, denn sie bestätigt ihm, dass er aktuell alles richtig machen zu scheint: "Mach genauso weiter, es war noch nie so einfach."