Nach Todes-Gerüchten um "US5"-Sänger: Jetzt meldet sich Mykel selbst zu Wort

Berlin - Es war ein fürchterlicher Schock für die Musik- und alle US5-Fans: Das ehemalige Mitglied Michael Johnson (37) der beliebten Boygroup wurde am vergangenen Freitag für tot erklärt. Wenig später dann die Entwarnung - "Mykel" sei doch noch am Leben. Trotzdem blieb es zunächst still um den Sänger. Jetzt brach er sein Schweigen.