Jay Khan gibt Entwarnung nach Verwirrung um Bandkollege: "US5"-Sänger Mykel lebt!

"Ich habe gerade von Michael gehört, es geht ihm - es ist ok, sein Handy wurde gehackt, er ist nicht tot", erklärte der 43-Jährige am Freitagabend in einer Instagram-Story. "Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen."

US5 wurde 2005 gegründet. 2009 löste sich die Band schließlich wieder auf. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Mykels Beiträge wurden im Laufe des Tages bereits von Followern geflutet, die hofften, dass sein Instagram-Account lediglich gehackt wurde - und nun wohl aufatmen können.

Jay Khan habe in den vergangenen Stunden selbst recherchiert und zahlreiche Leute kontaktiert, die Johnson früher kannte. "Da gab es sehr viel Widersprüchliches. Ich weiß nicht, warum sein Handy gehackt wurde", so der Musiker.

"Ich war seit gestern mit dem Menschen, der sein Handy geführt hat, im Austausch, und habe sehr schnell gemerkt, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht", fügte Khan an.

Mykel gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Boygruppe "US5", die 2005 ihre erste Single "Maria" veröffentlichte. Es folgten weitere Hits, wie "Just Because Of You", "Rhythm of Life" und "In the Club".

Nach zwei Jahren, in denen sie auch an der Realityshow "Big in America" teilnahmen, verließ Mykel die Band, um eine Solokarriere anzustreben. 2009 löste sich "US5" komplett auf.

Originalartikel von 10.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.55 Uhr.