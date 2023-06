Nena äußert sich zu Diskussionsklima in Deutschland: Das ist ihr Herzenswunsch!

Gera - Sängerin Nena (63) gastiert am 9. Juli (Sonntag) mit ihrer Band im Rahmen ihrer "Wir gehören zusammen Open-Air-Tour" im Hofwiesenpark Gera. Wenige Tage vor ihrem Auftritt in Thüringen äußerte sich die "Neue Deutsche Welle"-Ikone zum Thema Meinungsäußerungen.

Nena (63) ist am 9. Juli im Hofwiesenpark in Gera zu sehen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wenn man an Nena denkt, dann dürften wohl einige automatisch an jene Blütezeit deutscher Musik denken. Seit geraumer Zeit dürfte sich da aber noch etwas aufdrängen - Nenas kritische Haltung zu Maßnahmen während der Corona-Zeit. Für die einen existiert seitdem das Bild einer starken Frau mit Rückgrat, die den Mut hat, Dinge öffentlich zu hinterfragen. Spalterin oder Wutbürgerin könnte man wohl als Bezeichnung unter das für andere vorherrschende Bild von ihr schreiben.

In einem Interview mit der Zeitung Thüringer Allgemeine (TA) kritisierte die Sängerin das Debatten-Klima hierzulande. "In diesen bewegten Zeiten gibt es so gut wie keine Diskussionskultur mehr, alles kommt in die 'böse' oder die 'gute' Schublade", sagte sie. Sie wünsche sich "von ganzem Herzen, dass wir mal wieder runterkommen und aufeinander zugehen".

Auf die Frage, ob sie sich im Nachhinein darin bestätigt sieht, einige "Maßnahmen" (Anm. d. Red.: Maßnahmen während der Corona-Zeit) zumindest infrage gestellt zu haben, antwortet sie: "Mein Weg ist der Weg der Liebe. Und die Liebe braucht keine Bestätigung."