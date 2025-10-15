Neues Album: Diese Band lässt ihre Songs von der KI covern

Ilmenau - Die ehemalige Studenten-Band 5idelity überrascht mit zwei neuen Alben, aber anders als erwartet: Die Mitglieder haben ihre eigenen Songs von einer Künstlichen Intelligenz interpretieren lassen.

5idelity konnte vor etwa 20 Jahren einige Auftritte in Deutschland, Österreich und Dänemark an Land ziehen. © 5idelity

Bei 5idelity handelt es sich um eine Thüringer a-cappella-Band, die Sänger nutzen also nur ihre Stimmen, ganz ohne Instrumente.

Nachdem sich Teile der Band 5idelity im Jahr 2002 im Kammerchor der TU Ilmenau kennenlernten und bis 2012 Alben und EPs veröffentlichten, war es lange still um die fünfköpfige Gruppe geworden.

13 Jahre nach der letzten Veröffentlichung können sich alte und neue Fans freuen: Es gibt gleich zwei neue Alben, aber anders als vielleicht erwartet.

"Wir covern uns mit KI selbst", erklärt die Band. Dabei sei das Release "gleichermaßen Experiment und ernst gemeinte Veröffentlichung".