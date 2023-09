Nino de Angelo: "Habe schon öfter gelebt" - Nach Koks und Krebs kam der musikalische Neuanfang

Allgäu - Nino de Angelo (59) hatte schwere Zeiten hinter sich. Suchtprobleme, die keine Geheimnisse waren. Herz-Operation. Die unheilbare Lungenerkrankung COPD. Doch nun will er ein neues Kapitel – oder gar Experiment – starten. Seine erste Solo-Tour. Doch die wird nichts für Schlagerherzen.

Nino de Angelo: Ich bin davon überzeugt, dass man wiedergeboren wird, ja. In irgendeiner Form. Auch bin ich davon überzeugt, dass ich schon öfter gelebt habe und dass jeder seine Aufgaben mitbekommt. Jeder bekommt seine Aufgabenliste mit, die er zu erledigen hat.

TAG24: Da höre ich doch einen sehr starken Glauben an Reinkarnation heraus, oder?

Nino de Angelo: Ich fand diesen Satz so schön. Weil ich auch der Überzeugung bin, dass die Seele niemals stirbt, dass sie ewig weiter lebt. Und da passte das sehr gut. Es geht immer, immer weiter.

Seine Musik ist ernster geworden. Düsterer. Irgendwo zwischen melodischem Gothic und Grunge Ballad, zwischen "Unheilig" und "Oomph!" – mal musikalisch, mal inhaltlich. Wie es zu diesem Wandel kam und was der Musiker nach seinem 60. Geburtstag noch alles auf seiner To-do-Liste hat, verriet er im Gespräch mit TAG24.

Die beiden zuletzt veröffentlichten Alben zeigen es bereits: Gute-Laune-Foxtrott gehört der Vergangenheit an.

TAG24: Diese Aufgabenliste hast Du aber einige Jahre vernachlässigt. (Angespielt auf die Suchtproblematik.)

Nino de Angelo (lacht): Das stimmt allerdings, ja.

TAG24: Das war ein langer Prozess, ein schwerer Prozess. Kann es sein, dass wir in den letzten beiden Studioalben hier eine Form der Selbsttherapie hören?

Nino de Angelo: Ja, aber das ist halt auch mein Leben. Und bevor ich das damals in Musik verpackt hatte, habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe viel erlebt und vieles nicht so gemacht, wie ich es hätte machen sollen. Oder wollen. Irgendwann, 2017, wollte ich dann dieses Karussell nicht mehr. Neuer Plattenvertrag, Lieder machen, neuer Plattenvertrag, Lieder machen ... Ich hatte nie Zeit, mich zurückzulehnen und mir Zeit zu nehmen für das, was ich wirklich möchte. Und dann hab ich keinen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Und plötzlich hatte ich die Zeit. Dann habe ich sehr viel über mein Leben nachgedacht.

TAG24: Und heraus kamen Lieder, die nichts mehr mit der Schlagerwelt zu tun haben. Muss man also als Künstler doch leiden, um etwas Besonderes zu erschaffen?

Nino de Angelo: Ja. Das ist schon ein ziemlicher Leidensweg, den jemand hinter sich hat, wenn er so etwas schreibt. Es ist harter Tobak, was ich alles erlebt habe. Existenzkämpfe. Lebenskämpfe. Wie hätte ich so etwas sonst auch schreiben sollen. Aber irgendwie berührt es die Leute. Und sie erkennen die Botschaft dahinter. Es geht immer weiter. Die Hoffnung stirbt erst, wenn du stirbst.