Post Malone kommt in die Lanxess Arena nach Köln!

Köln - US-Rapper und Sänger Post Malone (27) kommt nach Köln ! Am 1. Mai spielt der US-Amerikaner im Rahmen seiner Europa-Tournee sein einziges Deutschland-Konzert in Köln.

Der 27-Jährige gilt in der Musik-Branche als absoluter Superstar und Stimmwunder. © Bruna Prado/AP/dpa

Der 27-Jährige spielt in der Lanxess Arena in Köln-Deutz, der Heimspielstätte der Kölner Haie. Außerdem sind weitere Konzerte unter anderem in Zürich, Antwerpen und Amsterdam geplant.

Nach Angaben der Veranstalter vom heutigen Dienstag umfasst die "Twelve Carat Tour" zum vierten Studioalbum des Künstlers insgesamt 13 Europa-Shows. Im vergangenen Jahr hatte Post Malone das Album "Twelve Carat Toothache" bereits in den USA und Kanada präsentiert.

Die Musik des 27-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, lässt sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen.