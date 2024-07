Punk-Legenden von Sum 41 machen auf Abschiedstournee in Leipzig halt

Das war's für "Sum 41": Die Band um Sänger Deryck Whibley (44) macht noch eine letzte Tour, dann löst sie sich auf. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die MAWI Konzertagentur am Montag bekannt gab, erweitern Sum 41 ihre Abschiedstournee "Tour of the Setting Sum" um einen Termin in Leipzig:

Am 8. November 2024 tritt das Quintett in der QUARTERBACK Immobilien ARENA auf. Tickets gibt es ab Freitag bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sum 41, die mit Hits wie "In To Deep", "Fat Lip" oder "Dopamine" fast drei Jahrzehnte in der alternativen Musiklandschaft unterwegs waren, hatten im März ihr finales Album mit "Heaven :x: Hell" veröffentlicht und danach ihre bislang größte und auch letzte Headliner-Tournee gestartet.

Das letzte Konzert findet Ende November in Nanterre in Frankreich statt und ist bereits ausverkauft.