Jubiläum sei Dank! Wacken-Festival macht das Bier günstiger

Wacken - Jubel bei allen Metalheads! Der Bierpreis auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken soll günstiger werden.

Der Bierpreis auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken soll günstiger werden. Er fällt um 70 Cent pro Liter. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

Wie die "Bild" berichtete, soll der Preis um 70 Cent in diesem Jahr auf 13,80 Euro pro Liter fallen. Grund dafür sei die 35. Ausgabe des Open-Air-Festivals.

"Das Jubiläum steht an", sagte Wacken-Gründer Thomas Jensen der "Bild". "Dafür möchten Holger und ich noch mal einen ausgeben, wie sich das bei uns auf dem Dorf so gehört - Party on." Das erste Heavy-Metal-Festival in Wacken fand 1990 statt.

Das Wacken Open Air (W:O:A) vom 29. Juli bis 1. August gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.