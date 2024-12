Robbie Williams, Helene Fischer und wie sie alle heißen: Warum Konzertkarten immer teurer werden

Berlin - Mit ihren gigantischen Shows im August hat Superstar Adele in München neue Maßstäbe gesetzt - auch bei den Ticketpreisen. Für Karten mussten Fans teils mehr als 400 Euro zahlen. Auch die deutschen Konzerte von US-Superstar Taylor Swift kosteten Zuschauer teilweise Hunderte Euros.

Superstar Robbie Williams (50): Für sein Konzert der "Live 2025"-Tour am 9. Juli in der Leipziger Red-Bull-Arena werden zwischen 121,72 und 190,72 Euro fällig. © IMAGO/ABACAPRESS

2025 geht's weiter: Stars wie Ed Sheeran und Robbie Williams spielen Konzerte in Deutschland.

Bei einem Auftritt von Sheeran in Düsseldorf zahlen Fans bis zu knapp 148 Euro. Für Robbie Williams in der Berliner Waldbühne oder in der Leipziger Red Bull Arena liegen die Preise zwischen rund 123 und 192 Euro.



Aus Sicht des Geschäftsführers des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), Johannes Everke (52), ist klar: "Es stimmt auf jeden Fall, dass die Tickets teurer geworden sind." Man gehe von einer Preissteigerung von insgesamt rund 30 Prozent in den vergangenen vier Jahren aus.

Die Gründe sind verschieden. Beispiel Adele: Bei der britischen Sängerin habe eine enorme Inszenierung hinter den Konzerten mit eigener Stadionkulisse gestanden, so Everke. "Das erwarten Fans bei solchen Superstar-Acts, natürlich entstehen dadurch Kosten."

Vor allem aber habe die Branche ein beachtliches Problem mit Kostensteigerungen - beim Personal, bei Künstlerhonoraren, bei der Technik und der Logistik. Everke: "Für die ganze Wertschöpfungskette, die beim Künstler beginnt und beim Event aufhört, trägt der Veranstalter das wirtschaftliche Risiko."