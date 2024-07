Alle Konzerte 2024 abgesagt: Rock-Sängerin Ann Wilson schwer krank!

USA - Rock-Sängerin Ann Wilson (74) hat für 2024 alle Konzerte ihrer Band "Heart" ("Barracuda", "Crazy On You") abgesagt! Der Grund ist eine Krebserkrankung der 74-Jährigen.

Ann Wilson (74) hat Krebs und legt daher eine Bühnen-Pause bis zum Ende des Jahres ein. © Screenshot/Instagram/annwilson

"Liebe Freunde, ich habe mich kürzlich einer Operation unterzogen, um etwas zu entfernen, das, wie sich herausstellte, krebsartig war", schrieb die Musikerin am gestrigen Dienstag (Ortszeit) auf Instagram.

"Die Operation war erfolgreich und ich fühle mich großartig, aber meine Ärzte raten mir jetzt zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich habe mich dazu entschlossen, sie zu machen", so Wilson.

Die Empfehlung ihrer Ärzte: Keine Bühnenauftritte mehr bis zum Ende des Jahres!

Die Frontsängerin ging mit "Heart" in diesem Jahr auf "Royal Flush Tour 2024" durch die USA, Kanada und Europa. Ende Mai sagte der Konzert-Veranstalter bereits den geplanten Deutschland-Besuch der Band in Berlin am 22. Juni ab.

Damals war die Rede von einer Genesungszeit nach "einem zeitkritischen, aber routinemäßigen medizinischen Eingriff".