Rolling Stones melden sich zurück! Musikvideo begeistert mit Hollywood-Schönheit

Sweeney selbst hatte erklärt, super aufgeregt gewesen zu sein, als sie um einen Auftritt in dem Musikvideo gebeten wurde.

In dem Video ist Schauspielerin Sydney Sweeney dabei zu sehen, wie sie oldschoolig im schwarzen Lederkorsett gekleidet auf der Rückbank eines Cabrios über den Sunset Boulevard rollt. Auf Plakatwänden laufen alte Aufnahmen von Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Co.

Am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) feierte nun das erste Musikvideo des neuen Albums Premiere. Und das scheint - genau wie der Song - richtig gut bei den Fans anzukommen!

Die US-Amerikanerin war in den vergangenen Jahren unter anderem durch ihre Rollen in "Euphoria" und "The Handmaid's Tale" zu einer der gefragtesten Jung-Schauspielerinnen Hollywoods geworden.

Ihre Fans freuten sich sehr, Sweeney nun sogar in einem Video der Stones bestaunen zu können. "Das ist eines der besten Dinge, die ich seit langem gesehen habe!", "ikonsich" und "legendär" war in ihren Insta-Kommentaren zu lesen.

Und auch die alteingesessen Rock-Fans schienen von "Angry" und dem Musikvideo begeistert zu sein: "Als Gleichaltriger ist es großartig zu sehen, dass diese Jungs immer noch so stark sind – eine Inspiration", hieß es in einem YouTube-Kommentar.

Eine andere Userin schrieb: "Ich vermisse solche großartigen Musikvideos und diese Musik! Wir brauchten das!!! So großartig!!! Zeitlose Musik!!! Sie haben es wieder geschafft!"