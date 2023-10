Rosenstolz-Sängerin AnNa R. mit Solo-Album auf Tour: "Mit Gleis 8 hat das nicht mehr viel zu tun"

AnNa steht aber sehr auf knappe Titel. Also haben wir bei einige Namen verkürzt. So ein bisschen wie auf Schlagwörter und so kam es eigentlich ziemlich spät erst dazu und sie meinte dann gleich, dass dies doch auch ein toller Albumtitel wäre.

Beide standen schon bei "Gleis 8" gemeinsam auf der Bühne. Mit der Vorgänger-Band habe das neue Projekt jedoch nicht mehr viel gemeinsam, sagt Uhlig. © Nico Schimmelpfennig

TAG24: Was erwartet die Fans auf der Tour?

Uhlig: Ganz, ganz viel vom neuen Album, das wollen wir jetzt natürlich präsentieren. Wir sind ganz stolz auf die Platte da gibt es 13 Songs drauf und wir spielen fast alle. Dazu haben wir uns gedacht, wir ergänzen das mit Annas Werdegang. Und da findet dann alles statt, also "Silly", "Rosenstolz" und "Gleis 8". So ein paar kleine Überraschungen gibt es auch – aber ich möchte auch nicht alles verraten.

TAG24: Was verbindet ihr mit Leipzig? Wie gut kennt ihr die Stadt und wo seid ihr gern?

Uhlig: In Leipzig gibt es eine kleine Whisky-Bar. Ich mag schottischen Whisky gern. Also nicht, um sich da irgendwie zu betrinken, sondern wirklich so ein, bis zwei besondere Tropfen zu genießen. Aber das nur am Rande. Ich verbinde mit Leipzig sehr viel, weil mein Vater gebürtiger Leipziger ist und der ist auch noch Schullehrer in Leipzig gewesen. Er hat die Thomaner unterrichtet in Latein und Altgriechisch und ist dann nach Wolfenbüttel gegangen. Also gerade so, als es zu DDR-Zeiten noch ging. Insofern habe ich tatsächlich heute auch Gäste. Das sind alte Familienfreunde, eher von meinen Eltern, aber ich kenne die natürlich auch. Es ist sozusagen ein Bezug da, da ich quasi halb-Sachse bin.