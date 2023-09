Allererste Tour als Solo-Künstlerin: Rosenstolz-Königin AnNa R. ist zurück!

AnNa R. (53) zeigte am Mittwoch bei der Generalprobe ihrer Tour, was sie drauf hat. © Nico Schimmelpfennig

Innerhalb von 16 Tagen wird sie in zwölf Städten live zu erleben sein. Den Tour-Auftakt gibt es am heutigen Donnerstagabend in Halle zu sehen.

Danach geht es weiter nach Magdeburg, Erfurt, Leipzig, München, Nürnberg, Zwickau, Dresden, Berlin, Rostock, Hamburg und Köln. Viele der Konzerte sind bereits ausverkauft.



AnNa R. wurde zusammen mit ihrem Musik-Kollegen Peter Plate (56) in den 90ern durch die Band Rosenstolz bekannt und erlebte in den 2000er Jahre einen großen musikalischen Hype mit zahlreichen Chart-Hits, bevor es 2012 zur anhaltenden Pause kam.

Doch ganz still wurde es um sie nie. So veröffentlichte sie mit ihrer neuen Band Gleis 8 zwei Alben, bevor sie von 2019 bis 2022 bei der berühmten Ost-Rockband Silly zusammen mit Julia Neigel (57) sang.