Sängerin Astrud Gilberto († 83) ist tot!

Sängerin Astrud Gilberto war eine Ikone in der Musik-Welt. © P. STOLK / ANP / AFP

Nicht nur die Musik-Welt wird ihr ein gebührendes Denkmal bereiten.

Astrud Gilbertos Version von "The Girl from Ipanema" wurde zu einem echten Welthit. Nun ist sie im Alter von 83 Jahren in Philadelphia (USA) verstorben.

Die traurige Kunde wurde von dem Musiker und Freund der Familie, Paul Ricci, auf Facebook bestätigt.

"Sie war ein wichtiger Teil von allem, was brasilianische Musik heute in der Welt ist und hat mit ihrer Energie viele Leben verändert", reagierte Ricci voller Dankbarkeit auf das Ableben der beliebten Sängerin.

Gilberto wurde 1964 quasi über Nacht zum Superstar. Die Brasilianerin hatte die von Antônio Carlos Jobim und Vinícius de Moraes auf Portugiesisch geschriebene Ballade auf dem Album "Getz/Gilberto" in einer englischen Version als "The Girl From Ipanema" herausgebracht und sich damit in die Herzen vieler Menschen gesungen.