Schlager-Legende Roger Whittaker ist tot

Frankreich - Traurige Nachrichten aus der Musik-Welt , denn Roger Whittaker ist tot. Der Sänger starb im Alter von 87 Jahren. Die Plattenfirma Sony Music bestätigte am Montag den Tod des Songwriters gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Roger Whittaker (†87) berührte mit seiner Stimme weltweit die Menschen. (Archivbild) © Imago / Karina Haßland

"Albany"-Interpret Whittaker wurde in Nairobi in Kenia geboren, lebte allerdings zuletzt in Südfrankreich und musste dort kürzlich wegen eines Schlaganfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Laut seiner Familie verstarb der Schlager-Star bereits am 13. September.

"Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater", schreibt die Familie über den Verstorbenen und bittet angesichts des Todesfalls um Privatsphäre.

Erst vor wenigen Tagen hatten Angehörige ein Update nach seinem Schlaganfall veröffentlicht.

"Es ist richtig, dass Roger momentan erkrankt ist. Er befindet sich in sehr guter ärztlicher Behandlung und Versorgung im Krankenhaus", hieß es da noch. Jetzt ist klar: Die gesundheitlichen Folgen des Schlaganfalls waren zu schwerwiegend.