Das Schöne am Schlager ist, dass er sich nichts beweisen muss

Das Schöne am Schlager sei, dass er sich nichts beweisen müsse. "Man kann mit einfachen Worten und mit einfachen Melodien das sagen, wonach einem gerade ist. Man wird nicht mit dem Hochkultur-Hammer sofort erschlagen. Ich empfinde mich als Schlagersänger, weil ich keinem Genre entsprechen möchte, und auch nicht muss."

Grundsätzlich finde er die verbreitete Abwertung des Schlagers nicht gerechtfertigt. "Auch, dass sich so viele Indie-Musikanten, die hohen Musiker dieser Welt, sich erheben und sagen, 'Schlager ist scheiße' und ihre Pop-Musik sei super, das ist einfach falsch. Nur weil 'Ich liebe dich' vielleicht ein bisschen angreifbarer klingt, als 'I love you', heißt das nicht, dass die Texte dort besser oder schlechter sind", ist der 51-Jährige überzeugt.

Fuzzman sei weder eine Kunstfigur, noch ein Künstlername, erklärte der 51-Jährige im Gespräch mit TAG24. "Manchmal frage ich mich, ob ich das selbst bin. Aber ich glaube, er ist zu mir selbst geworden. Außer, der Fuzzman macht etwas, was mir peinlich ist, dann ist es eine Kunstfigur."

Fuzzman ist ab März mit seiner Band auf Tour. © PR

Sein Album "Willkommen im Nichts" erschien im Oktober 2023.

"Es geht im Grunde um Beziehungen", so Fuzzman im Interview. "Als ich mich hingesetzt habe, um das Album zu schreiben, hat mich die Leere beschäftigt. Die negative Form des Nichts. Das hat mehrere Gründe gehabt. Einer davon war, dass der jüngste meiner Söhne ausgezogen ist. Quasi das ich zum ersten Mal ohne Kinder da stand."



Insgesamt hat der Österreicher drei Söhne, die mit einem Covertrack ebenfalls Platz auf der Platte gefunden haben. Ein Song der etwas aus der Reihe fällt. Der einminütige Klassiker "You Suffer" der Band "Napalm Death".

Warum die Entscheidung gerade für diesen Track gefallen ist, ist geradezu rührend. Vergangenes Jahr sei er mit seinen Söhnen auf einem Konzert der britischen Death-Metal-Band gewesen.

"Bei dem Auftritt habe ich dann gedacht, das ist schön, das passt jetzt genau zur Fertigstellung meines Albums, Ich habe meine drei Söhne - die auch alle Musik machen - gefragt, ob sie es spielen wollen. Wir haben uns einen schönen Abend gemacht, alles aufgebaut, und sie haben es live eingespielt."

Auch wenn er mit seiner Band Songs aufnimmt, versuche er immer, die Abende oder Tage feierlich zu gestalten. "Ich kaufe dann auch immer Bier, Wein, Jause. Wir versuchen, uns gute Tage zu machen. So sollte das sein, finde ich. Sonst hätten wir ja gleich was anderes machen können. Wenn man schon Musikant sein darf, dann sollte man das auch so machen."