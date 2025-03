Malle-Neuling Kati Zucker feiert Hit-Veröffentlichung in Kiez Alm

Hamburg - Bevor Kati Zucker (34) in den Flieger nach Mallorca steigt, hat der Ballermann-Neuling am Freitag die Bühne der Hamburger Kiez Alm unsicher gemacht. TAG24 war dabei.

Der Auftritt auf dem "kleinen Ballermann" in Hamburg jedenfalls ist gelungen. Die Gäste der Kiez Alm feierten und grölten mit, hatten auch den Text bereits gut drauf. Nach ihrem eigenen Hit coverte die Schlagersängerin viele weitere Partyhits von Mallorca-Bekanntheiten.

Auf einer Skala von eins bis zehn sei sie "eine solide sieben" aufgeregt, erklärte sie TAG24 noch kurz vor ihrem Auftritt. "Meine Stimme ist nicht ganz da, die ist ein bisschen brüchig, für Malle vielleicht gar nicht so schlimm", lachte sie. "Ich bin aber natürlich positiv aufgeregt irgendwo und freue mich natürlich sehr."

Mit ihrem ersten eigenen Hit "ZIMMERNUMMER" hat die 34-Jährige in der Nacht zu Samstag offiziell Premiere gefeiert. Pünktlich um 1 Uhr betrat sie die Bühne des kleinen Ballermanns in der Hansestadt.

Der Ballermann-Neuling hat am Freitag ihren ersten eigenen Ballermann-Hit "ZIMMERNUMMER" veröffentlicht. © Alice Nägle/TAG24

Mit "ZIMMERNUMMER" will die Blondine, die bürgerlich als Katrin Meyer bekannt ist, aber vor allem eines: Die Partymeute in El Arenal begeistern und zum flirten anregen.

Dass der Beginn des Refrains mit "Baby, gib mir deine Zimmernummer" ein wenig an den von Mia Julia 2015 veröffentlichten Song "Oh Baby" erinnert, ist dem klassischen Bierkönig- oder Mega-Park-Publikum sicherlich reichlich egal. Zum Abgehen eignet sich das zweieinhalbminütige Stück auf jeden Fall.

Die Zeilen des Songs stammen aus der Feder von Rumbombe zusammen mit Produzent Daniel Barbosa von "Zuckerwatt Records" - die klassischen - für den Ballermann bekannten Beats - unterlegt Mallorca-DJ Cashi.

Doch auch die Newcomerin durfte eine ganz bestimmte Zeile selbst kreieren. "Lass uns Wellen reiten, heute mal anders", stamme nur von ihr, erzählte sie stolz.

Bereits am 23. April geht es für die 34-Jährige nach Mallorca. An diesem Tag wird ihr erster Auftritt auf der beliebtesten Insel der Deutschen stattfinden. Wo genau, hatte Zucker am Freitag aber noch nicht verraten. Dass es aber entweder der Bierkönig oder Megapark wird, stehe allerdings außer Frage, machte sie zwinkernd klar.