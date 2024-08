Fette Summe: So viel kassiert Schlagerstar Heino für USA-Auftritt

Düsseldorf/New Jersey - Mit "Blau blüht der Enzian" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" hat sich Heino (85) längst in die deutsche Schlager-Geschichte gesungen. Doch wer denkt der 85-Jährige genießt seinen Ruhestand mit Erinnerungen an früher, der liegt falsch: Nun wurde öffentlich, dass er für einen anstehenden Auftritt in den USA so viel Gage bekommen wird wie nie zuvor.

Hat auch mit 85 Jahren noch nicht genug von der Bühne: Volksmusik-Star Heino (85) kassiert in den USA bald eine Rekordgage. © Henning Kaiser/dpa

Wie die BILD berichtet, soll der Schlagerstar für einen Auftritt im Ort Rahway im US-Bundesstaat New Jersey am 25. August eine Einzelgage von 150.000 Euro bekommen. Dafür muss er lediglich einen 90-minütigen Auftritt auf der in Amerika stattfindenden "German Schlager Music Party" hinlegen.

Heino selbst hat die konkrete Summe zwar nicht bestätigt, sagte gegenüber dem Blatt allerdings: "Es ist richtig, dass ich noch nie mehr Geld für einen einzelnen Auftritt bekommen habe."

Für das Festival wird der 85-jährige Volksmusik-Star als "Stimme der Heimat" betitelt. Darüber hinaus tritt er noch in zwei weiteren Städten in den USA auf, darunter in New York auf Long Island und in Philadelphia.

Doch woher kommt dieser anhaltende Erfolg? Seinen ersten Hit hatte Heino immerhin im Jahr 1965 (!). Ein Grund ist sicherlich seine treue Fan-Gemeinde in den USA. Dort gibt es Orte, die von der deutschen Einwanderungskultur stark beeinflusst sind.

Heino freut der Hype in den Staaten: "Tatsächlich werden hier deutsche Traditionen und deutsches Brauchtum noch liebevoll gepflegt. Mehr als in Deutschland habe ich das Gefühl. Natürlich gefällt mir das sehr."