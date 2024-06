Matthias Reim: Deswegen muss er sein Konzert kurzfristig absagen

Aus gesundheitlichen Gründen muss Schlagerstar Matthias Reim (66) sein heutiges Konzert in Spremberg absagen. © Michael Matthey/dpa

Sein in Spremberg geplantes Open-Air-Konzert muss der Schlagerstar kurzfristig absagen.

Auf seinem Instagram-Account schreibt der 66-Jährige, dass sein Konzert aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung nicht wie geplant stattfinden könne. Mit dem Auftritt am 31. Mai wollte er seine Open-Air-Konzertreihe entsprechend eröffnen.

Wie der Konzertveranstalter Semmel-Concerts am Nachmittag via Facebook mitteilte, fallen außerdem auch die beiden Konzerte am 1. Juni in Eberswalde sowie am 2. Juni beim Hessentag in Fritzlar aus.

Fans, die Reims Konzert am heutigen Freitag verpassen, können aufatmen: Ein Nachholtermin steht bereits fest. So soll die ausgefallene Show zeitnah am 28. Juni am selben Ort nachgeholt werden, sämtliche Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Wer noch keine Eintrittskarte hat, findet sie online.