Vom Zockerzimmer auf Ballermann-Bühne: So will Kati Zucker Mallorca erobern

Hamburg/Mallorca - Kati Zucker, bürgerlich Katrin Meyer (34), zieht es auf die beliebteste Insel der Deutschen. Aber nicht zum Urlaubmachen. Im Interview hat die Hamburgerin verraten, wieso sie ihre Zukunft auf den Ballermann-Bühnen sieht und womit sie sich von anderen abheben will.

Kati Zucker (34) bei ihrem ersten Auftritt bei einer Karnevalsveranstaltung in Nordrhein-Westfalen. © privat

"Ich hatte schon immer Bock auf Bühne", stieg die gelernte Erzieherin in das Gespräch mit TAG24 ein. Vor allem ihre Liebe zum Tanzen habe Euphorie in ihr geweckt, Menschen unterhalten zu wollen.

Um ihrem Traum von Singen und Tanzen auf großen Bühnen näher zu kommen, habe sie schon früh so gut wie alles dafür getan - auch die Schule geschwänzt, um auf Konzerten zu sein oder an verschiedenen Shows teilzunehmen, wie die 34-Jährige zugab.

Auch wenn Kati Zucker ein Frischling unter den Mallorca-Sängerinnen ist, Erfahrung, in der Öffentlichkeit zu stehen, bringt die Norddeutsche trotzdem mit. Egal ob Deutsche Meisterschaften im Videoclip-Dancing, kleine Rollen als Schauspielerin (Köln 50667) oder Moderationsaufträge mit Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderator Chris Wackert (35) - im Showbusiness angekommen scheint sie schon länger.

Nun will sich die Hamburgerin mit einem Ballermann-Hit noch ihren größten Traum erfüllen: die Bühnen von Bierkönig, Megapark und Co. erobern. Zu ihrem Glück hat sie eine eingefleischte Mallorca-Größe an ihrer Seite - die sie sogar als ihren "Entdecker" bezeichnen würde.