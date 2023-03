Schlager-Star Michelle hat noch lange nicht genug: "In mir schlagen zwei Herzen!"

Hamburg – Die ersten Takte von "Große Liebe" erklingen, der weiße Vorhang fällt, die Scheinwerfer beleuchten die aufgeregten Zuschauer und dann steht Michelle (51) nach langen Monaten des Wartens endlich auf der Bühne. Im Glitzer-Outfit und mit jeder Menge Power. Mit ihrer Jubiläumstour "30 Jahre Michelle – Das war's… noch nicht!" gastierte der Schlager-Star am Montagabend in der Hamburger Laeiszhalle.

Michelle (51) bei der Schlagernacht des Jahres 2022 in Erfurt. Bei jedem Auftritt liefert die Sängerin vollen Körpereinsatz. © IMAGO/Future Image/Michael Kremer

Ihr gleichnamiges Album erschien bereits im Mai 2022. Eigentlich wollte Michelle ihr besonderes Jahr direkt im darauffolgenden Herbst mit ihren Fans feiern. Doch ihre Gesundheit machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Nach ihrer "Let's Dance"-Teilnahme im vergangenem Jahr streikte ihr Rücken und die Ärzte rieten ihr dringend, sich zu schonen. Die anstehende Tour musste verschoben werden. "Es zerreißt mir das Herz", schrieb die 51-Jährige damals auf Instagram.

Von Rückenproblemen fehlte am Montag jede Spur. Michelle tanzte, tanzte und tanzte. Und das Publikum gleich mit. Schon nach dem ersten Lied hielt es niemanden in der fast ausverkauften Laeiszhalle mehr auf seinen Sitzen.

"Ich bin so glücklich hier zu sein und wieder spielen zu dürfen", sagte Michelle, die ihre Fans ganz selbstverständlich den ganzen Abend lang "Freunde" nannte.

Schließlich seien genau diese Menschen in den Rängen es gewesen, die sie in all den Jahren begleitet hätten. Egal ob bei den "wahnsinnig tollen Hochs oder den nicht so schönen Tiefs". Als Dankeschön gab sich die Sängerin besonders fannah. Sie nahm Blumen an, verteilte Umarmungen und holte bei dem Lied "Kleine Prinzessin" mehrere Kinder auf die Bühne, die erstaunlich textsicher waren.

Und natürlich war sie nicht ohne ihre Klassiker im Programm angereist. Darunter unter anderem ihre erste Single "Und heut' Nacht will ich tanzen", welche 1993 erschienen ist und vom Publikum unter tosendem Applaus und Pfiffen mitschmetternd angenommen wurde.

Ebenso das Lied "Wer Liebe lebt".