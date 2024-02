Nach 15 Jahren! Schlagerstar Juliane Werding richtet sich an ihre treuen Fans

Starnberg - Lange Zeit war es still um sie geworden, nun hat sich die frühere Schlagersängerin Juliane Werding endlich wieder einmal zu Wort gemeldet. Die inzwischen 67-Jährige hat ein persönliches Grußwort an ihre Fans gerichtet.

Werding schreibt weiter: "Diese Zusammenstellung gefällt mir aber super, weil mir die Songs, die ich mit Harald Steinhauer erarbeitet habe, wirklich sehr am Herzen liegen." Das gesamte Team bei "Artists & Acts" sei in ihren Augen schlicht "klasse" gewesen.

"Ihr Lieben, normalerweise mag ich ja Compilations nicht so gerne und reagiere auch mal ein wenig zickig auf Anfragen", ist in dem Booklet einer neuen Compact Disc, die den Titel "Das Leben berührn" trägt und insgesamt 38 Songs beinhaltet, zu lesen.

Folgt man Werding, die sich 2009 aus dem Geschäft zurückgezogen hat, so werden bei ihr "die Bilder aus der Zeit im Studio auftauchen und was da sonst noch so alles passiert ist in unserem Leben … Schönes und Schwieriges". Sie sei gespannt, so die 67-Jährige, die mit den Worten schließt: "Lasst uns zusammen auf die Reise gehen. Eure Juliane."