Sein Song wurde zur WM-Hymne 1998: Musik-Star Dario G (†53) ist tot

Paul Spencer alias Dario G ist mit nur 53 Jahren gestorben. © Glenn Ashley/ZUMA Press Wire/dpa

Die traurige Nachricht gab die Familie des Musikers auf seinem Instagram-Profil bekannt.

"Mit großer Trauer verkünden wir das Ableben unseres geliebten Paul Spencer. Er war bis zum Ende positiv eingestellt, aber das war eine Schlacht, die er nicht mehr kämpfen konnte. Er hinterlässt ein wunderbares musikalisches Erbe und viele glückliche Erinnerungen für viele Menschen. Er wird leider von allen vermisst, die ihn geliebt haben", heißt es in dem emotionalen Beitrag.

Vergangenes Jahr machte Spencer öffentlich, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Den Erlös aus seiner Single "Savour the Miracle of Life" spendete er der Wohltätigkeitsorganisation "Macmillan Cancer".

In einem Instagram-Kommentar bezeichnete die Organisation den DJ als "unglaublich gutherzig".