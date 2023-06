Sein Tod kam aus dem Nichts: Rapper (†45) kollabiert auf der Bühne

"Big Pokey" verstarb im Krankenhaus. Die Todesursache des US-Rappers ist bisher unbekannt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sugbigpokey

Der Rap-Star, der aus Houston im US-Bundesstaat Texas stammt, hatte am Sonnabend einen Auftritt im benachbarten Beaumont. Videos, die in sozialen Medien kursieren, zeigen den US-Amerikaner mit einem Mikrofon in der Hand.

Gerade noch haucht Milton Powell, so der bürgerliche Name von "Big Pokey", ein paar Worte ins Mikrofon, da kippt er plötzlich nach hinten und schlägt hart auf der Bühne auf.

Laut dem Promi-Portal TMZ erschien der Rettungsdienst gegen Mitternacht, brachte den Rapper ins Krankenhaus, wo er schließlich verstarb.

Die Todesursache von "Big Pokey" ist bisher noch unbekannt.

"Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod unseres Milton 'Big Pokey' Powell mit", beginnt die Todesnachricht, die sein Management auf Instagram verfasste.