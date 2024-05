US-Rapper veröffentlicht Anti-Israel-Song: "Bis Palästina frei ist!"

Sänger Macklemore (40) solidarisiert sich in seinem neuen Song mit Palästina. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Eigentlich ist der 40-Jährige für Party-Hits wie "Thrift Shop" oder "Can't Hold Us" bekannt, doch in seinem neuen Song "Hind's Hall" wird der Sänger hochpolitisch.

Angesichts der anhaltenden Gaza-Proteste an den amerikanischen Universitäten solidarisiert sich Macklemore mit den Aktivisten und kritisierte die US-Regierung scharf.

"Blockiert die Barrikaden, bis Palästina frei ist" oder "die weiße Vorherrschaft steht endlich unter Beschuss", heißt es in dem am Montag auf Instagram veröffentlichten Song. Im Hintergrund werden Bilder von den Protesten sowie von Leid und Explosionen in Gaza gezeigt.

Neben dem politischen System in den USA, das laut Macklemore auf "Apartheid" aufgebaut worden ist, attackiert der Rapper auch Präsident Joe Biden (81) persönlich: "Das Blut klebt an deinen Händen, Biden, dass können wir alle sehen. Und nein, ich werde dich im Herbst nicht wählen!"

Dass seine kritische Haltung gegenüber Israel nicht überall gut ankommen dürfte, scheint dem Künstler egal zu sein: "Wenn ich bei einem Label wäre, feuert mich heute!"