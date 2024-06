Silva Gonzalez erfüllt sich mit "Hot Banditoz"-Jubiläum einen Lebenstraum

Die "Hot Banditoz" ("Veo Veo") sind in alter Besetzung zurück! TAG24 hat die Band zum Interview getroffen.

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Hamburg - Die "Hot Banditoz" ("Veo Veo") sind in alter Besetzung zurück! Zumindest was das Produktionsteam und das Gründungsmitglied Silva Gonzalez (45) angeht. Zum 20-jährigen Jubiläum der Latino-Pop-Band erscheint am heutigen Freitag ihr viertes Album "Summer Party Hits – 20 Years" mit altbekannten, aber auch ein paar neuen Liedern.

Die "Hot Banditoz": Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez. Das Ex-Paar gab 2022 seine Trennung bekannt. Für ihre drei Kinder und die Musik gehen sie aber weiterhin gemeinsame Wege. © Matthias Evers "Unser Labelchef ist der Erfinder der 'Hot Banditoz' und letztes Jahr haben wir dann entschieden, dass wir wieder ein Album zusammen machen wollen. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", so Silva, der in den vergangenen 20 Jahren die einzige Konstante in der Band war. Die Ur-Formation aus dem heute 45-Jährigen, Fernanda Brandão (41) und Gabriela Gottschalk (46) hatte sich 2010 aufgelöst. Seit 2018 bildet Silva zusammen mit Stefanie Schanzleh das Kernteam der Band. TAG24 hat die beiden zum Interview getroffen. Musik News Hurricane-Festival: Deichkind zeigt eindrucksvoll, warum keine KI sie ersetzen kann TAG24: Silva und Stefanie, was können die Fans vom neuen Album erwarten?

Silva: Die "Hot-Banditoz-DNA": Sommer, Sonne, Urlaubsstimmung. Es ist eine schöne Mischung aus Urlaubs- und Kinderhits. Stefanie: Viele "Hot Banditoz"-Songs wie "Shaka Your Balla" sind komplett neu aufgenommen. Viele Mitte 30 kennen die Songs ja auch noch von damals, als sie 15 waren oder so. TAG24: Würdet Ihr dem zustimmen, dass Euer Geheimrezept ist, neue (spanische) Texte auf bekannte Melodien zu schreiben? Silva: Klar! Es ist immer so: Aus alt mach neu! Zum Beispiel unser neuer Song "Besamé": Das Original ist von 1980 von Maywood, damals war es ein Nummer-1-Hit. Und daraus haben wir einen Sommersong gemacht – ich meine alleine die Idee. Das macht uns keiner nach, das macht keiner so gut wie wir. Zudem verbindet man Spanisch einfach immer mit Urlaub - es ist die perfekte Sprache, um dieses Feeling zu schaffen.

"Hot Banditoz" präsentieren neuen Party-Hit:

"Hot Banditoz"-Sängerin Stefanie: "Mit den alten Playbacks habe ich mich nie wohlgefühlt"