The Who in Berlin: Höherschlagende Fan-Herzen statt zerschlagener Gitarren

Berlin - The Who gehörten in den 1960er und 1970er Jahren zu den wichtigsten britischen Rockbands. Für ihre Fans hat sich bis heute nichts daran geändert. Am Dienstagabend hat die Band ihr einziges Deutschlandkonzert nach sieben Jahren auf ihrer "The Who Hits Back!"-Tour gegeben. In der Berliner Waldbühne bewiesen die alten Haudegen mit hochkarätiger Unterstützung, dass sie es immer noch draufhaben.

Nach gut 45 Minuten mussten The Who vorübergehend ohne das Orchester auskommen. "Wir spielen jetzt ein paar ältere Stücke. Wir werden den Sound nachahmen, den wir als junge Band hatten", verkündete Pete Townsend und setzte etwas nostalgisch nach: "Aber das wird nicht passieren. Wir versuchen es trotzdem." Und es klappte!

Wenn Daltrey in seinem weißen Hemd wie ein Rock-Messias die Tamburine über seinem Kopf tanzen ließ, immer wieder wirbelte er sein Mikrofon an dem Kabel wie ein frenetischer Dieter Thomas Heck um sich herum, während Townshend seinen berühmten Schlagarm wie einen Windmühlenflügel kreisen ließ, dann riss es die Fans von den Stühlen.

Schon um 19.30 Uhr und damit reichlich früh betraten The Who nach der Berliner Vorgruppe The Wake Woods pünktlich die Bühne. Das Filmorchester Babelsberg begleitete die Band bei zwei der drei Teile des Konzerts.

Zak Starkey (57), Sohn von Ex-Beatles-Drummer Ringo Starr (82), saß auch in der waldbühne am Schlagzeug. Pete Townshends Bruder Simon Townshend (62) hingegen spielte ebenfalls Gitarre und war als Background-Sänger zu hören.

Davon konnten sich laut Veranstalter 14.000 Zuschauer überzeugen. Die Waldbühne mit 22.290 Plätzen bekamen die Rock-Pioniere demnach nicht voll, wie ein Blick in die hinteren und seitlichen Ränge zeigte. Trotz Ticketpreisen bis 300 Euro ließ sich das zumeist ältere Publikum in Bandshirts und Multifunktionshosen den Spaß nicht vermiesen.

Zak Starkey (57), Sohn von Ex--Beatles-Drummer Ringo Starr (82), drosch auf das Schlagzeug ein. © Carsten Koall/dpa

Mit dieser Ansage begannen The Who den zweiten Teil des Konzertes mit dem Klassiker "The Kids Are Alright" vom ersten Album. Eine kleine Sensation, denn neben "The Acid Queen" und "Tattoo" ist es ein Tour-Debüt. Da waren sie auf einmal, die wippenden Finger der Fans, als wollten sie sagen: sind wir immer noch Schwer in Ordnung und jung!

Einer dirigierte den Takt mit seiner Krücke, fast alle trugen ein Lächeln auf den Lippen, als die Livemusik sie auf eine Zeitreise nahm.

Die Rock-Maschine war gut geölt und schnurrte ohne Ausreißer. Dafür gab es immer wieder Standing Ovations. Auf den größten Hit der Band mussten die Fans ebenso verzichten wie auf zerschlagende Gitarren. Die Mod-Hymne "My Generation" von 1965 hatten "The Who" an diesem Abend nicht im Gepäck.

Mit dabei hatten sie aber "Won't Get Fooled Again", was semi-jüngeren Menschen als Titelmelodie von "CSI: Miami" ein Begriff sein dürfte. Als der 79-Jährige in dem Song das ikonische und langgezogene "Ah" ausstieß, es über die Waldbühne bis über die Baumgipfel erschallte, war kein Halten mehr.

Als Daltrey zum vorletzten Song "Love, Reign O'er Me" wie ein Hohepriester der Rock-Musik die Hände zum Himmel reckte, als würde er um Regen bitten, dann inbrünstig aus voller Kehle schmetterte, dann löste das Gänsehaut aus. Das fulminante Finale bestand erwartungsgemäß aus "Baba O'Riley", womit das Konzert unter frenetischen Applaus beschlossen wurde.

Um 21.40 Uhr war das Spektakel vorbei. Ohne Zugabe. Zu den Klängen der Batman-Titelmelodie entließen die Rock-Legenden das Publikum in die Hitze der Nacht. Vielleicht das letzte Mal.