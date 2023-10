"Wahnsinn! - Die Show 2025": Wolfgang-Petry-Musical kommt nach Sachsen

Leipzig - Am Mittwoch ging mit der Tour " Wahnsinn! - Die Show 2025 " die weltweit größte Wolfgang-Petry-Party los. Weil die Anfrage so groß ist, wurden bereits jetzt Nachfolgetermine für 2025 bekannt gegeben - drei davon in Sachsen .

"Wahnsinn! - Die Show 2025" kommt nach Sachsen. © Semmel Concerts/Holger Fichtner

Die "Wahnsinn!"-Crew, bestehend aus Solisten, Musikern und Tänzern, trat bereits in zahlreichen TV-Shows auf und bringt die größten Hits des Kult-Sängers Wolfgang Petry (72) nun auf die Bühnen Deutschlands und Österreichs.

Als Musical konzipiert, soll die Show den Zuschauern eine Zeitreise in die bewegte Vergangenheit des Musikers zeigen, inklusive seiner bewegendsten Momente und persönlichsten Geschichten.

Wie die Veranstalterfirma Semmel Concerts mitteilte, werden Produktion und Bühnenbild an Petrys Abschlusskonzert aus dem Jahr 1999 angepasst, sodass den Zuschauern ein "Lebensgefühl von vor 20 Jahren" mitgegeben werden soll.

Am 20. Januar 2025 kann man "Wahnsinn!" in der WT Energiesysteme Arena in Riesa, am 21. Januar in der Stadthalle Chemnitz und am 22. Januar in der QUARTERBACK Immobilien ARENA in Leipzig erleben.