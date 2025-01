Zoe Wees meldet sich nicht nur mit neuem Style zurück: "Ich bin so stolz"

Die Sängerin Zoe Wees (22) ist nicht nur mit einer neuen Single, sondern auch mit einem neuen Look zurück. © Alexander Massek/Universal Music/dpa

"Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich endlich zeigen kann, wer ich bin", sagte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur.

Besonders stolz sei sie auf das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Traitor" (Verräter). "Das ist der erste Moment in meiner Karriere, wo ich sage, das ist etwas, wo ich so stolz drauf bin - egal, was damit passiert. Ich habe da mein ganzes Herz reingesteckt." In dem Song geht es um Menschen, die nur wegen ihres Ruhmes oder Geldes ihre Nähe gesucht und sie und die Freundschaft damit verraten haben.

Sie habe mit "Traitor" genau die Art von Musik gemacht, die sie liebe: "Ich mag es, wenn es sehr dunkel und ein bisschen international klingt." Dabei experimentiere sie gern und probiere Neues aus. "Alles geht in der Musik - man muss es nur schön rüberbringen."

Die 22-Jährige trägt nun blonde lange Haare und lernt für ihre Shows zudem seit einigen Monaten tanzen. "Ich freue mich auf Liveshows. Wir haben das Set-up so ein bisschen geändert und es sieht alles ein bisschen cooler aus. Da sind auch Tänzer. Ich werde auch tanzen. Und darauf freue ich mich."