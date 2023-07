Sängerin Zoe Wees verrät, warum sie nicht "typisch deutsch" ist

Zoe Wees (21) kommt auch gerne mal zu spät. © Britta Pedersen/dpa

"Also ich schaffe es nicht, aber: Immer pünktlich sein ist deutsch", sagte die 21-Jährige in der Sendung "Music Made in Germany" des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1.

"Mein Opa zum Beispiel ist extrem deutsch und der ist immer zehn, 20 Minuten vor einer Verabredung da, und ich bin meistens 20 Minuten zu spät und dann kriege ich immer richtig Ärger und danach habe ich es auch immer ein paar Tage 'verkackt' bei ihm."