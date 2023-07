Zörbig tanzt: Kult-Band Silly heizt 2000 Zuschauern ein - mit einem besonderen Gast

Zörbig - Erstmalig in der Geschichte von Silly steht ein Mann hinter dem Mikrofon. Genauer gesagt, Toni Krahl (73) von der Band City.

Toni Krahl (73) stand am Sonntag mit der Band Silly auf der Bühne. © Nico Schimmelpfennig

Im vergangenen Jahr war seine Band auf Abschiedstournee und somit wurde das Kapitel City beendet. Nicht aber für Toni, der weiter touren möchte - nun allerdings bei der befreunden Partnerband Silly. In der Musikbranche eine Sensation.

Silly hatte in den letzten Jahren verschiedene Sängerinnen wie Anna Loos (52) oder AnNa R. (53). Weiterhin dabei ist Julia Neigel (57). AnNa R. konzentriert sich in diesem Jahr auf ihr neues Soloprojekt und will damit im Herbst richtig durchstarten.

Im Rahmen des Event-Wochenendes "Zörbig tanzt", machte Silly an diesem Sonntag in Anhalt-Bitterfeld Halt und gab ein fulminantes Konzert vor über 2000 Zuschauern.

Diese waren trotz der Rekordtemperaturen von über 32 Grad dennoch in Partylaune. Viel Wasser und Getränkte sorgten für die nötige Abkühlung auf dem Gelände.

Die Band bot eine bunte Mischung ihrer großen Hits, aus alten und aktuelleren Zeiten.